Нові Су-34 призначені для ударів по наземних і повітряних цілях та можуть вести розвідку.

Російська держкорпорація Ростех повідомила про передачу Збройним силам чергової партії винищувачів-бомбардувальників Су-34, виготовлених Об’єднаною авіабудівною корпорацією.

У повідомленні корпорації йдеться, що ці машини здатні виконувати бойові завдання в будь-який час доби та в складних метеоумовах із використанням різного озброєння. Су-34 призначені для ураження наземних, надводних і повітряних цілей, включно з об’єктами інфраструктури, захищеними засобами протиповітряної оборони, а також можуть застосовуватися для повітряної розвідки.

У Ростеху переконують, що Су-34 "завоював репутацію надійної та ефективної машини", а її характеристики "неодноразово підтверджені в реальних бойових умовах". За словами представників корпорації, льотники високо оцінюють маневреність і живучість літака.

"Наші авіабудівні заводи суттєво наростили виробництво цих машин і здійснюють ритмічні серійні постачання до військ", — йдеться в заяві.

Су-34 - що відомо про цей літак

Су-34 — російський важкий фронтовий бомбардувальник на базі сімейства Су-27, призначений для ураження наземних, надводних і повітряних цілей та повітряної розвідки. Екіпаж — двоє пілотів у бок-о-бок кабіні з підвищеним комфортом для тривалих вильотів.

Літак двомоторний, має великий "горб" носової частини під радіоелектронне обладнання, оснащений 30-мм гарматою та численними точками підвіски для бомб і ракет; здатний працювати в складних метеоумовах іза наявності дозаправки в повітрі — виконувати далекі удари. Переваги — велике бойове навантаження, дальність і універсальність; мінуси — помітність і вразливість проти сучасних систем ППО без прикриття.

