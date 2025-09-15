Варто зазначити, що найбільше здивували огірки.

Ціни в Україні на овочі, фрукти та ягоди за тиждень змінилися. Так, подорожчала білокачанна капуста.

Аналітики порталу EastFruit зазначили, що нижня цінова межа зросла з 7 до 9 гривень. Попри обмежену пропозицію, ціни на столовий буряк в Україні продовжують знижуватися - верхня цінова межа впала з 12 до 10 гривень.

Також дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася ріпчаста цибуля. Закупівельна ціна опустилася з 10-13 до 9-12 грн/кг. Нетипово для осені знижуються ціни на огірки - з 20-40 до 15-30 грн/кг. При цьому зниження пропозиції помідорів з відкритого ґрунту призвело до їх подорожчання з 10-50 до 12-55 грн/кг.

Що стосується зелені, то вона переважно дешевшала. Так, ціни на петрушку впали з 50-120 до 40-100 грн/кг, а на кріп - з 80-155 до 70-150 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті після п'ятитижневого зростання знизилися ціни на лохину - нижня цінова межа опустилася з 200 до 150 грн. Водночас малина почала дорожчати - нижня цінова межа піднялася зі 150 до 160 грн. Також подорожчав кавун з 12-22 до 13-25 грн/кг, і слива - з 15-30 до 18-35 грн/кг. Почали зростати ціни на виноград - з 40-130 до 50-140 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук прогнозує, що з 15 жовтня в Україні почнуть дорожчати продукти, особливо соняшникова олія.

Водночас економіст Олег Пендзин повідомив, що ситуація із зерновими цього року гірша, ніж торік, тому варто очікувати подорожчання круп.

Також президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник вважає, що в Україні більше не буде дешевих яблук.

