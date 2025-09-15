Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури.

Російські окупанти скинули бомби на багатоквартирні будинки у Краматорську, поранень зазнали дев’ятеро людей. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Сухопутних військ Збройних сил України, це сталося в ніч на 15 вересня.

"Росіяни вдарили трьома ФАБ-250 по багатоквартирних будинках у Краматорську. В будинках знищені фасади, вибиті вікна та пошкоджені комунікації. Поранено 9 людей, їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах підкреслили, що росіяни знищують домівки пересічних мешканців Донбасу. Вони застосовують зброю невибіркової дії, роблячи життя в місті неможливим. Після кожного обстрілу десятки родин лишаються без житла.

Відео дня

Крім того, Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації стосовно оперативної ситуації по області станом на ранок 15 вересня зауважив, що в Покровському районі, зокрема у Мирнограді загинула людина.

Стосовно Краматорського району, то, зокрема в Лимані було поранено чотирьох людей, а у Слов'янську пошкоджено п’ять багатоповерхівок та два приватні будинки. У Краматорську було поранено шістьох людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок та адміністративну будівлю.

Крім того, в Андріївці поранень зазнали двоє людей, пошкоджено два будинки, а у Костянтинівці одна людина загинула і дев’ять поранені, пошкоджено 15 багатоповерхівок, три приватні будинки, дві адмінбудівлі, аптеку та господарчу споруду.

Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки безпілотників у Ніжинському районі Чернігівської області. У результаті удару було травмовано чотирьох вогнеборців. Їх госпіталізували до лікарні.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, близько 23:00 14 вересня російські загарбники вдарили двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області.

Поранень зазнали 12 людей, які збирали врожай. Крім того, було пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

