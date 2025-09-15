Хуртовини переносять сніг з навітряного боку схилу, а з підвітряного їх "зустрічає" завихрення.

На острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", зафіксували дивовижне явище - застиглі хвилі, створені вітром та снігом. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

"Сніговий карниз - ще одне цікаве явище, яке зазнімкували наші полярники. Воно часто утворюється на вершинах гір, скель і краях льодовиків. Такі виступи виникають, коли хуртовини та поземки переносять сніг з навітряного боку схилу, а з підвітряного їх "зустрічає" завихрення повітря", - зазначають науковці.

У результаті повітряні потоки стикаються на самому краєчку гребеня та утворюється невелика зона штилю. Саме там відкладається сніг, який переноситься вітром.

На відміну від піщаних дюн, поясняють дослідники, сніг має властивість злипатися і триматися. Тому такі гребінці хвиль на певний час "застигають".

"Якщо ви спитаєте, чому цей сніговий карниз виник саме тут? А тому, що конфігурація схилів саме в цьому місці створила, так би мовити, "сніговий струмок" - шлях, до якого тяжіє сніг, що переноситься вітром", - пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Нагадуємо, нещодавно українські полярники показували незвичне явище в Антарктиці, на острові Галіндез - рельєфні бурульки у вигляді "крижаного намиста", яке утворилось, завдяки двом природним явищам. Зокрема, через збіг танення товстих нашарувань снігу та короткочасної хуртовини, що властиві морському полярному клімату в районі, де розташована станція. Сніжники, наче губка, накопичили талу воду, яку довго випускали, навіть коли настало похолодання.

Потім стало холодніше, вода все ще стікала, замерзаючи в бурульки. Однак саме у цей час сталася хуртовина, що здійняла велику кількість снігового пилу. Таким чином, дрібні кристали льоду налипли на мокрі бурульки, перетворивши їх на "коштовність".

