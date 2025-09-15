Середньостатистичному американцеві знадобиться трохи менше чотирьох днів.

Аналітики Tenscope порахували, скільки днів потрібно буде працювати в різних країнах, щоб заробити на новенький iPhone 17 Pro на 265 ГБ. У США його ціна стартує з $1099 до сплати податків, у Європі – від 1299 євро.

Індекс доступності складався виходячи із середньої зарплати. Найскладніше жителям Індії – там потрібно пропрацювати і відкладати на новий Айфон 160 днів. Також тяжко доведеться фанатам Apple, які проживають на Філіппінах (101 день), у В'єтнамі (99 днів), Туреччині (89 днів) і Бразилії (77 днів).

У рідних для Apple США потрібно всього нічого – 4 дні. Втім, і це не рекорд: найменше часу піде у громадян Люксембургу та Швейцарії, вони можуть заробити на iPhone 17 Pro всього за 3 дні.

Відео дня

Україна до списку Tenscope не увійшла, але з урахуванням середньої зарплати в ~26 499 гривень(за даними Держстату за липень 2025 року) на те, щоб заробити на базовий iPhone 17 Pro за ціною в США, піде близько 50 днів.

Якщо рахувати з урахуванням цін на передзамовлення iPhone 17 Pro в Україні (~63 000 грн), то в середньому українцям доведеться попрацювати близько 63 днів.

Нагадаємо, до серії iPhone 17 увійшли чотири моделі: iPhone 17 з плавним дисплеєм 120 Гц, найтонший в історії iPhone Air, а також флагманські iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max з новим дизайном і в помаранчевому кольорі.

Журналісти The Verge розповідали, чому базова модель iPhone 17 може стати найкращим телефоном цього року для більшості людей.

