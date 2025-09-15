При цьому вона зазначила, що знає, що частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи могли б вирішити всі мовні питання.

В Україні мовних патрулів у найближчому майбутньому не з'явиться, оскільки вони можуть спричинити дестабілізацію в суспільстві.

Про це сказала мовний омбудсмен Олена Івановська в інтерв'ю Главкому. Також, за її словами, наразі немає грошей на реалізацію такої ідеї.

"Не уявляю, як зараз донести таку ініціативу до суспільства, значна частина якого травмована війною. Багато людей з різних причин не мали можливості вивчити українську мову", - пояснила вона свою точку зору.

Відео дня

Також Івановська зазначила, що нині держава змушена зосередити фінансові ресурси на оборонному секторі, тому не має достатніх можливостей для забезпечення мовних ініціатив.

За таких умов, вважає омбудсменка, запровадження механізмів контролю, зокрема, мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть спричинити дестабілізацію:

"Хоча частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи - зокрема, великі штрафи та патрулювання - могли б вирішити всі мовні питання".

Нагадаємо, з ініціативою мовних патрулів виступив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Мовні скандали в Україні

Час від часу в Україні виникають гучні мовні скандали. Так, у листопаді 2023 року спалахнув гучний скандал, коли екснардепка Ірина Фаріон назвала "сбродом" українських військових, які розмовляють російською мовою. Вона підкреслила, що не може назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською.

Слова нині покійної Фаріон тоді викликали бурхливу реакцію в українських зірок, які, між іншим, якраз говорили російською.

Того ж року в Одесі російськомовного правоохоронця та його керівника через конфлікт із невідомим відсторонили від виконання службових обов'язків.

Вас також можуть зацікавити новини: