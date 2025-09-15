Вартість житла переважно зросла у містах Заходу України та містах-мільйонниках.

В Україні середні ціни на однокімнатні квартири цього року переважно вищі на 15-25%, ніж рік тому. Однак є міста, де вартість, навпаки, незначно зменшилась або ж помірно зросла.

Про це йдеться в переданому УНІАН релізі від OLX Нерухомість.

Де найдорожчі квартири в Україні

У серпні 2025, у порівнянні з минулорічним серпнем, рекордсменами за подорожчанням однокімнатних квартир були такі міста:

Одеса, +26% до 1,7 млн грн (41 тис. дол.);

Ужгород, +25% до 2 млн грн (48 тис. дол.);

Вінниця, +21% до 2,1 млн грн (50,6 тис. дол.).

Зазначається, що на 17% стали вищими медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир у Харкові - до 857 тис. грн (20,6 тис. дол.), та Рівному - до 1,5 млн грн (36,1 тис. дол.), на 16% – у Києві - до 3,1 млн грн (74,6 тис. дол.) та Чернівцях - до 1,7 млн грн (41 тис. дол.).

Також на Заході України стала вищою на 14-15% медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири у Львові - до 2,3 млн (55,8 тис. дол.), Івано-Франківську - 1,8 млн грн (43,7 тис. дол.) та Тернополі - 1,9 млн грн (46,1 тис. дол.).

На 11-12% медіанна ціна на купівлю однокімнатних квартир стала вищою цьогоріч у трьох містах:

Черкаси, 1,6 млн грн (38,8 тис. дол.);

Хмельницький, 1,4 млн грн (34 тис. дол.);

Луцьк, 1,7 млн грн (41,3 тис. дол.).

У Житомирі та Чернігові медіанна вартість у серпні була вищою, ніж минулого року, на 10% та 9% відповідно. Вона становила 1,5 млн грн (36,4 тис. дол.) у Житомирі та 1,2 млн грн (29,1 тис. дол.) у Чернігові.

У межах 3-5% фіксується зростання, у порівнянні з серпнем 2024, у Кропивницькому та Дніпрі – 1,1 млн грн (26,7 тис. дол.), Полтаві - 1,2 млн грн (29,1 тис. дол.) та Миколаєві - 763 тис. грн (18,5 тис. дол.).

Міста, де ціни на квартири зменшились

Єдиними містами, де квартири у порівнянні з минулим роком стали дешевшими, були Херсон - ціни впали на 6% до 580 тис. грн (14 тис. дол.) та Запоріжжя - на 2% до 647 тис. грн (15,6 тис. дол.). Це найнижчі медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир.

"У серпні 2025 медіанна ціна на купівлю однокімнатної квартири по Україні вища на орієнтовно на 13% (12,8% у доларах), ніж у серпні минулого року. Вартість переважно зросла у містах Заходу України та містах-мільйонниках. Міста з рекордним зростанням – Одеса та Ужгород. У низці міст ціна зросла помірно, і лише у Херсоні та Запоріжжі, що перебувають близько до лінії фронту, вона зменшилась", - йдеться в повідомленні.

У серпні в значній частині регіонів України на первинному ринку житла спостерігалось зростання вартості квадратного метра. На первинному ринку найдорожчим містом в Україні для купівлі житла залишився Київ. Водночас серпневі ціни на вторинне житло у порівнянні з липнем коливалися у межах кількох відсотків у різних регіонах.

Вартість вторинного житла в Києві за останнє півріччя зросла на 4,4%. За даними порталу M2bomber, середня ціна квадратного метра на вторинному ринку столиці становить 1,6 тисячі доларів.

