В AMD похвалилися, що ПК з її процесорами можуть видавати 1000 fps в іграх

Щоправда, потрібних моніторів із такою частотою поки немає.

В AMD стверджують, що геймери можуть досягти 1000 кадрів у секунду в популярних кіберспортивних іграх на кшталт Counter Strike 2, Valorant і PUBG, використовуючи комп'ютери з процесорами серії Ryzen 9000X3D,

Усе це досяжно, якщо використовувати процесори Ryzen 7 9800X3D і Ryzen 9 9950X3D у парі з топовими відеокартами рівня GeForce RTX 5080 або RTX 5090 і виставити роздільну здатність 1080p.

Кіберспортивні ігри були обрані не випадково: по-перше, саме професійним гравцям дійсно важливі екстремально високі показники fps, а по-друге, такі ігри зазвичай вимагають менше ресурсів.

Раніше подібний результат показував оверлокнутий Intel Core i9-14900K на частоті 8 ГГц з рідким азотом і GeForce RTX 4090 у CS2, але AMD робить акцент на доступності. Прості оптимізації – відключення фонових процесів і коригування налаштувань – дають змогу подолати бар'єр у 1000 FPS.

Однак тут є важливий нюанс. На ринку просто немає моніторів із частотою оновлення 1000 Гц. Більшість ігрових моделей обмежені 360 чи 480 Гц, і лише нещодавно вийшов монітор із частотою 750 Гц. Коли з'являться монітори з підтримкою 1000 Гц, поки невідомо.

Раніше цього місяця AMD представила потенційний хіт продажів – бюджетний процесор Ryzen 5 9500F. Новинка позиціюється як наступник народного Ryzen 5 7500F і стане найдоступнішою моделлю лінійки Ryzen 9000.

Тим часом Steam розкрив найпопулярніші збірки ПК у геймерів у 2025 році. На перше місце серед відеокарт вирвалася RTX 4060, а частка процесорів AMD перевищила 40%.

