Москва заявляє про участь НАТО у війні, але Альянс наполягає: прямого зіткнення немає.

Речник правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що НАТО фактично бере участь у війні проти Росії через підтримку України.

"НАТО де-факто воює з Росією. Це очевидно, і не потребує жодних додаткових доказів", – сказав Пєсков у коментарі пропагандистам державного "РИА Новости".

НАТО та Росія - напруга з провокаціями

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що попри вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни, які довелося збивати, НАТО не перебуває у стані війни з Росією.

Відео дня

Україна отримує масштабну військову й фінансову допомогу від союзників по Альянсу, зокрема США, але війська безпосередньо не залучені до бойових дій, оскільки Україна не є членом НАТО.

У відповідь на останні інциденти з російськими дронами Польща задіяла статтю 4 НАТО, офіційно попередивши союзників про загрозу своїй територіальній цілісності та ініціювавши консультації. Водночас стаття 5, яка передбачає колективну оборону у разі збройного нападу на країну-члена, не була активована.

Вас також можуть зацікавити новини: