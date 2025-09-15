Водночас, противник продовжує нарощувати угруповання військ.

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території. Про це повідомляється в Telegram 1-го корпусу НГУ "Азов".

Зазначається, що противник продовжує нарощувати угруповання військ.

"З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російське командування перекинуло на Донеччину ще дві бригади морської піхоти, що свідчить про намір посилити тиск на українські підрозділи.

Так, згідно з картою, оприлюдненою OSINT-аналітиком Unit Observer, росіяни перекинули 61-шу та 336-ту бригади морської піхоти. Також аналітик зазначив, що 336-та бригада морської піхоти також передислокувалася до Покровська, приєднавшись до 177-го полку та 61-ї, 155-ї та 40-ї бригад, які вже знаходяться в цьому районі.

