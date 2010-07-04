Янукович: Україна і Росія вироблять нову формулу колективної безпеки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна й Росія вироблять нову формулу колективної безпеки для всіх країн Чорноморського басейну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Севастополі, виступаючи на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» з вітальною промовою з нагоди Дня флоту України.

«Військово-морські сили України надійно захищають національні інтереси держави на морі, забезпечують стабільність морських кордонів. Наші моряки протидіють тероризмові й піратству на середземноморських просторах, укріплюють добросусідство й довіру чорноморських країн», - наголосив Президент.

На думку глави держави, «ВМС України стали авангардом у взаємодії з міжнародними організаціями безпеки. Під час міжнародних навчань військові моряки гідно представляють Україну і затверджують її статус як потужної морської держави».

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що взаємовідносини з країнами Чорноморського басейну одержують сьогодні конструктивну й дружню основу.

«Перш за все, ми наповнили новим змістом наші стратегічні відносини з Російською Федерацією. Військові моряки України й Росії завжди мали партнерські відносини, і нині є особливо актуальним їх активний розвиток», - наголосив він.

За словами глави держави, спільне святкування 65-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні й проведення українсько-російських навчань «Фарватер миру-2010» є яскравим прикладом нашого партнерства.

«Упевнений, що ми виробимо нову формулу колективної безпеки для всіх країн Чорноморського басейну», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.