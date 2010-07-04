Віце-прем'єр: український флот перебуває в тяжкому стані

Віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ заявляє, що Збройні Сили України, і зокрема Військово-Морський флот, перебувають зараз у тяжкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив сьогодні журналістам в Севастополі після церемонії відкриття Військово-морського музею на Михайлівській батареї, приуроченому до Дня флоту України.

«Ми одержали такий спадок, який треба багатьох років виправляти. Ви знаєте, цей уряд розуміє, і президент це теж розуміє, і це - найголовніше», - пояснив віце-прем`єр.

На його думку, «вирішити треба всього три проблеми». «Треба знайти ось тим випускникам, яких ми сьогодні випустили (маються на увазі 52 випускника Військово-Морської академії імені Нахімова, яким сьогодні вручили кортики - УНІАН) добру роботу, забезпечити їх житлом і доброю зарплатою. Щоб ці люди, віддаючи життя за нашу Вітчизну, не думали про те, як живе його родина. Вирішивши ці проблеми, ми вирішимо проблеми обороноздатності нашої країни», - вважає В.ТИХОНОВ.

Він також нагадав слова Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що Україна найближчими роками повинна увійти до 20-ки кращих країн світу, «і це в першу чергу, означає вирішити і питання обороноздатності нашої країни. Для цього треба багато коштів, багато бажання і багато інвестицій». За словами віце-прем`єра, «разом з урядом, президентом і нашим народом ми зможемо вирішити ті проблеми, які ми перед собою поставили».

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ теж зазначив, що він не задоволений станом Збройних Сил і станом ВМС особливо. За його словами, «у будь-якого виду Збройних Сил, який має таку могутню технічну складову, дуже багато проблем. Тому що ці проблеми треба вирішувати з періодичністю, як мінімум, рік-два».

Разом з тим, як зауважив глава військового відомства, «що стосується духу наших моряків, то він у них завжди був на найвищому рівні. І ми робимо все можливе для того, щоб підтримати його на високому рівні».

«Не техніка воює, воюють люди. Наше завдання - навчити майстерності наших військовослужбовців у виконанні завдань. Бути професіоналами. Я думаю, нам це сьогодні вдається», - запевнив міністр оборони.