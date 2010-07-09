Азаров просив освятити кабінет після Тимошенко

Прем`єр Микола Азаров попросив настоятеля Києво-Печерської лаври владику Павла освятити кабінет після Юлії Тимошенко.

"Дух" минулої влади - так, давав про себе знати. Я одразу відчув себе в цих стінах вкрай важко і незатишно", - заявив прем`єр в інтерв`ю журналу "Профіль".

"І, хочете - вірте, хочете - ні, відразу стало легше дихати", - додав Азаров.

Він повідомив, що з нових речей у його кабінеті з`явилися лише ікона Богородиці і вишита бісером картина - подарунок десятикласниці з дитячого будинку "Малятко".

"Вони мені допомагають. Тому що робочий день поки у прем`єра не просто довгий, а дуже довгий. Я звик організовувати роботу так, щоб нічого не відкладати на завтра", - зазначив він.

Азаров розповів, що "в умовах, коли в країні все, як то кажуть, сиплеться, стандартного робочого дня не вистачає".

"Тільки інвентаризація діставшихся у спадок проблем може тривати з восьмої ранку до восьмої вечора", - повідомив він.

Українська правда