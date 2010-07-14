Вдова загиблого під Смоленськом поляка підозрює, що його тіло підмінили

Сім`я однієї з жертв авіакатастрофи під Смоленськом 10 квітня Пшемислава Госевського зажадала ексгумації, щоб встановити, чи дійсно до Польщі з Росії було доставлено його тіло, - повідомляє Радіо Свобода. Вдова депутата польського Сейму, колишнього лідера найбільшої опозиційної фракції в парламенті "Право і справедливість" Пшемислава Госевського Беата Госевська заявляє, що не упевнена в тому, що поховала саме свого чоловіка.

Заява з вимогою проведення ексгумації направлена у військову прокуратуру.

"Величезною помилкою було те, що ексгумацію не провели в Польщі відразу після доставки останків загиблих з Росії. Пройшло 3 місяці, а росіяни до цих пір не переслали до Польщі протоколи огляду тіл... До цих пір не відомо, що стало причиною аварії, а днями мені без всяких пояснень повернули костюм, який я передавала, щоб в нім поховати чоловіка" - заявила Госевська.

Минулого тижня генеральний прокурор Польщі Павло Серемет заявив, що не виключає ексгумації, якщо такою буде воля родичів загиблих.

Тим часом, сьогодні брат загиблого президента Леха Качиньського Ярослав вперше дав одній з газет обширне інтерв`ю, що стосується трагедії під Смоленськом, в якому, серед іншого, звинуватив прем`єрів Дональда Туска і Володимира Путіна в тому, що вони "не віднеслися до візиту польського президента в Катинь з належною пошаною і старанням".