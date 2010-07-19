У чудотворному місці «засвітилися» три губернатори

У Всеукраїнській прощі в Зарваниці на Тернопільщині минулими вихідними взяли участь близько 40 тис. прочан.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної державної адміністрації, цього року на прощу прибули відразу троє голів обладміністрацій - Тернопільської Михайло ЦИМБАЛЮК, Івано-Франківської - Михайло ВИШИВАНЮК та Львівської - Василь ГОРБАЛЬ. Також на прощу приїхали президент Єпископської конференції Італії, архиєпископ і митрополит Генуї Анжело кардинал БАНЬЯСКО та Апостольський нунцій в Україні Іван ЮРКОВИЧ.

На чудотворному місці почесних гостей вітав глава Української греко-католицької церкви Любомир ГУЗАР та єпарх Тернопільсько-Зборівський Василій СЕМЕНЮК.

«Приємно вражений такою великою кількістю прочан. Вони пожертвували своїм часом, якимись щоденними вигодами та прийшли до Зарваниці, щоб через молитву та духовне спілкування краще пізнати євангельські науки», - зазначив у своєму виступі М.ЦИМБАЛЮК.

У свою чергу глава УГКЦ в ході Архиєрейської святої літургії подякував єпископам Римо-католицької церкви Італії за духовну опіку та допомогу українцям.

«Ви підтримуєте Україну молитвою, ваше служіння освячує церковну спільноту та український народ, воно є неоціненним вкладом у розбудову духовності нашої нації», - сказав Л.ГУЗАР.

В кінці літургії кардинал БАНЬЯСКО висловив братерські вітання духовенству та вірним православної церкви. «Єдиний Господь і Учитель нехай допоможе нам з вірою іти шляхом до сопричастя і єдності, щоб світ вірив у любов Христа», - сказав він.