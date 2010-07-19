Цушко вирішив порулити ще й партією

Міністр економіки Василь ЦУШКО має намір балотуватися на пост голови Соціалістичної партії України.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 155).

«Я балотуватимуся на пост глави партії», - сказав В.ЦУШКО.

Водночас він висловив припущення, що нинішній лідер СПУ Олександр МОРОЗ стане почесним головою партії.

«Чим займатиметься? Він, думаю, сам це визначить», - підкреслив В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня на засіданні політради СПУ О.МОРОЗ запропонував членам СПУ розглянути три кандидатури на посаду голови партії: Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Віктора СУББОТІНА і Василя ЦУШКА.

Виступаючи на засіданні політради, В.ЦУШКО відзначив, що розмірковує над цією пропозицією, проте якщо з`їзд підтримає його кандидатуру, то він очолить СПУ.

24 липня відбудеться XVI позачерговий з`їзд Соціалістичної партії України, делегати якого оберуть голову партії.