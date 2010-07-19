Тігіпко погрожує жорсткою карою боржникам за комуналку

Уряд ініціюватиме введення штрафних санкцій за несплату населенням житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО на селекторній нараді з керівниками регіонів з питання про підвищення тарифів на газ.

«Що стосується дисципліни оплати, то в даному випадку я можу сказати, що тут ситуація ставатиме все жорсткіше і жорсткіше. Ми, я впевнений, найближчим часом повинні будемо зробити відповідне рішення і провести через парламент, за яким ми вводитимемо штрафні санкції за несплату. Платити повинні всі. Хто не може, тому допомагає держава», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності або відсутності у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення, з 1 серпня 2010 року зросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).

Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку із зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% з 1 серпня поточного року.