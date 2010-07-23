Чечетов не віддасть мандат на рік раніше навіть заради Януковича?

У разі визнання неконституційною політреформи 2004 року наступні вибори до Верховної Ради відбудуться все одно не раніше 2012 року.

Про це під час інтернет-конференції на сайті Партії регіонів заявив заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Він відзначив, що після того, як 252 народних депутати звернулися до Конституційного Суду з питанням про конституційність політреформи 2004 року, багато супротивників цієї ідеї почали розпускати чутки, що тоді потрібно буде раніше проводити вибори до Верховної Ради і президентські вибори. «Вони почали психологічно тиснути на народ, кажучи, що в старій Конституції було передбачено, що повноваження народних депутатів – 4 роки, значить, наступного року потрібно знову проводити вибори. Це абсолютна нісенітниця», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що якщо КС визнає політреформу неконституційною, «значить, ми повертаємося до президентсько-парламентської форми правління, і Президент одержить ті повноваження, які були у нього раніше, до проведення політреформи».

При цьому, за словами М.ЧЕЧЕТОВА, термін перебування Президента при владі залишиться незмінним – 5 років. «Так само і парламент – нинішні депутати обиралися в 2007 році на 5 років. І вони цей термін допрацюють до кінця», - сказав він.

Водночас народний депутат відзначив, що на наступних виборах до Верховної Ради термін повноважень депутатів становитиме 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО заявив, що якщо буде скасовано політреформу 2004 року, то діючою редакцією Конституції стане редакція 1996 року.

Редакція Конституції 1996 року передбачає, що термін діяльності парламенту становить 4 року, а вибори до Верховної Ради відбуваються останньої неділі березня четвертого року повноважень.

«Якщо такий неконституційний алгоритм дії влади у справі зміни діючої Конституції буде взято за основу, то першим його слідством можна прогнозувати проведення виборів до ВР, які відбудуться 27 березня 2011 року», - сказав М.ТОМЕНКО.

Такої самої думки дотримується і голова ВР Володимир ЛИТВИН.