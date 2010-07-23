Презентація нової системи прийому масових платежів
18:03, 23 липня 2010Політика
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Запрошуємо Вас взяти участь в презентації нової системи прийому масових платежів через Інтернет і платіжні термінали EASYPAY.UA, яка відбудеться 27 липня 2010 року в приміщенні культурного центру «Кінотеатр «Київ» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 19.
Під час заходу журналісти зможуть ознайомитися з новими унікальними можливостями і сервісами першої функціонуючої легальної небанківської платіжної системи в Україні.
Початок заходу о 16:00. По закінченню заходу журналістів чекають подарунки і фуршет.
Потрібна акредитація: тел. 465-57-55, 063-498-77-15, e-mail:
e-mail:likhoman@yandex.ru
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