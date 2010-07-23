Презентація нової системи прийому масових платежів

Запрошуємо Вас взяти участь в презентації нової системи прийому масових платежів через Інтернет і платіжні термінали EASYPAY.UA, яка відбудеться 27 липня 2010 року в приміщенні культурного центру «Кінотеатр «Київ» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 19.

Під час заходу журналісти зможуть ознайомитися з новими унікальними можливостями і сервісами першої функціонуючої легальної небанківської платіжної системи в Україні.

Початок заходу о 16:00. По закінченню заходу журналістів чекають подарунки і фуршет.