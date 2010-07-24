Кирил благословив будівництво храму на території «Південмашу»

Сьогодні патріарх КИРИЛ благословив будівництво храму Воскресіння Христового на території виробничого об’єднання «Південний машинобудівний завод» у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, патріарх заклав у фундамент храму капсулу з грамотою про благословення будівництва.

Виступаючи перед працівниками підприємства, він наголосив: «Хай же храм, який сьогодні тут закладено, буде місцем молитви, роздумів, духовного очищення та духовної підтримки усіх тих, хто працює на цьому уславленому підприємстві, створюючи та примножуючи славу України, славу народу і могутність держави».

Після цього патріарх КИРИЛ оглянув цех №97 «Південмашу», де розміщені зразки усіх ракет виробництва заводу.