Синод РПЦ закликає українців повернутися до «канонічної» Церкви

Священний Синод Російської православної церкви закликає православних християн України, які «перебувають поза єдністю з Церквою», до повернення в «канонічну» Церкву.

Відповідне звернення було прийняте сьогодні на засіданні Священного Синоду РПЦ у Києво-Печерській лаврі, яке очолив предстоятель РПЦ патріарх Московський КИРИЛ, повідомляється на сайті РПЦ.

«Двері в Церкву відкриті. І ми готові зустріти всіх, хто повертається під її дах», - говориться у зверненні.

Священний Синод РПЦ вважає, що завдяки «обставинам, які йдуть в минуле», сьогодні «немає перешкод, що не дозволяють повернутися до церковного спілкування».

При цьому в зверненні наголошується, що «в покаянні немає нічого принизливого», «немає перешкод, що не дозволяють повернутися до церковного спілкування".

Це вже друге засідання синоду РПЦ, яке проходить в Києво-Печерській лаврі, зауважує Точка.нет. Перше пройшло минулого року. За словами голови синодального інформаційного відділу РПЦ Володимира Легойди, Київ вже є синодальною столицею.

Також на синоді було ухвалено рішення про скликання Архієрейського собору РПЦ, який відбудеться з 2 по 4 лютого 2011 року.