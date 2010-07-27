Литвин подумає, чи не запропонувати Кирилу освятити Верховну Раду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що під час його сьогоднішньої зустрічі з главою РПЦ Патріархом КИРИЛОМ не обговорювалося жодних політичних питань.

Про це він заявив сьогодні журналістам.

«Говорили про роль і місце віри, про духовність, про важливість цього чинника за нинішніх умов», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, це питання обговорювалося як з огляду при ухваленні рішень владою, так і з огляду життя кожної родини.

«Говорили про те, що потрібно робити, щоб фундамент життя побудовувався на тих засадах, які дозволяють людині бути людиною», - сказав він.

При цьому він додав, що «розмова мала не політичний характер, а характер простого спілкування».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи пропонував В.ЛИТВИН КИРИЛУ освятити сесійну залу, спікер зауважив, що над цим потрібно подумати.

При цьому він нагадав, що за часів його першого головування в парламенті у 2002 році, виникала ідея про освячення сесійної зали у зв’язку з бурхливими політичними подіями.

«Одні виступили «за», інші – категорично проти. А треті запитали, а хто ж буде виконувати цю високу місію. І на цьому ідея успішно була похована», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що у конфесійному плані Україна багатовекторна і через розкол навряд чи можна буде освятити сесійну залу якоюсь однією конфесією.

В.ЛИТВИН також зауважив, що через брак часу він не заводив КИРИЛА до сесійної зали.