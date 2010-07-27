Азаров розраховує, що в Путіна він виграє

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що при грамотному державному управлінні Україна може випередити Росію у сфері соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Давайте ми змагатимемося з російським керівництвом, хто кого обжене в частині соціальних стандартів. Я розраховую, що ми виграємо. У нас країна компактна, у нас дуже хороша база. Україна колись була найбільш високорозвиненою республікою Радянського Союзу. Вона такою й залишилася, ще не все розгубили. Ми маємо прекрасних людей, ми маємо всі можливості рвонути вперед, лише грамотне управління має бути. Адже я в хорошому плані говорю. Я думаю, що ми наздоженемо Європу. Час потрібен і робота", - сказав М.АЗАРОВ

Зокрема, прем`єр нагадав, що під час його роботи в уряді в минулі роки, Україна випереджала Росію у сфері пенсійного забезпечення громадян. "Ми пишалися, що у нас якийсь час назад пенсії були вищі за рівнем своєї купівельної спроможності, ніж у Росії. І ми обов`язково зробимо так", - зазначив він.

Прем`єр повідомив, що в нього "є така мрія, щоб наші люди жили трохи краще". "Ми все для цього зробимо. І людей наших треба налаштовувати на те, що попереду велика складна непроста робота, але вона обов`язково завершиться на позитиві. Скатерок-самобранок у нас не буде. Порожніх обіцянок теж не буде. Все, що ми обіцяємо, ми зробимо", - запевнив М.АЗАРОВ.