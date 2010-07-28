Кабмін призначив Корнякову заступником Бойка

Кабінет міністрів призначив Тетяну КОРНЯКОВУ заступником міністра палива та енергетики.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

«Сьогодні на засіданні уряду екс-заступника генерального прокурора Тетяну КОРНЯКОВУ призначено заступником міністра палива та енергетики України», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

Як повідомлялося, нещодавно низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Т.КОРНЯКОВА подала у відставку з посади заступника генпрокурора.

Генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО підписав її заяву про звільнення за власним бажанням. Т.КОРНЯКОВА повинна залишити свій пост як тільки вийде з відпустки.

У Генпрокуратурі Т.КОРНЯКОВА займалася боротьбою з економічними злочинами.