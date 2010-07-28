Філарет: українцям хочуть нав’язати єдність під владою іноземного ієрарха

Замість єдності у Христі українцям хочуть нав’язати єдність під владою іноземного ієрарха. Про це йдеться у посланні Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА з нагоди річниці хрещення Руси-України.

“Ми шануємо і поважаємо братні православні народи, бажаємо жити з ними у єдності віри й молитви, щоби єдина помісна Українська православна церква була церквою-сестрою, рівною за гідністю з церквами Константинопольською і Московською, Грузинською, Румунською й іншими. Але ми не можемо сприйняти, коли замість єдності у Христі нам хочуть нав’язати єдність під владою іноземного ієрарха”, - підкреслюється у посланні глави Української православної церкви Київського патріархату.

“Цього року ми знову святкуємо хрещення Київської Руси в умовах, коли українське православ’я залишається розділеним. І кожному з нас - архієреям, духовенству і мирянам - належить робити все можливе для того, щоби це розділення подолати”, - зазначається у посланні.

“Православна церква в Україні повинна об’єднатися навколо свого першого престолу - Патріаршого престолу Київського. Бо тут, у Києві, сталося хрещення наших предків, звідси засяяло світло євангельської проповіді для навколишніх земель, у Києві преподобними отцями Печерськими було засвічено лампаду чернечого подвигу, у Києві тисячу років тому почав будуватися першопрестольний собор Святої Софії”, - зазначив Патріарх ФІЛАРЕТ у своєму посланні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбулись Хресна хода та урочистий молебень з нагоди 1022-річниці хрещення Київської Руси-України, які були організовані УПЦ КП. В урочистостях взяли участях близько 5 тис. осіб.