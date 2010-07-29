Київська чиновниця, на яку завели справу, лікується у психіатричній клініці

10:28, 29 липня 2010
Політика
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Качуровій стало погано під час затримання

Міліція затримала начальника головного управління охорони здоров`я Людмилу Качурову. Як повідомляє газета "Сегодня", їй інкримінують зловживання бюджетними коштами на суму 1,5 млн. грн. Під час затримання Качуровій стало погано, і вона потрапила до лікарні.

Як  розповіло джерело в управлінні охорони здоров`я, вона знаходиться в психіатричній клініці. За даними джерела, чиновниця вже була там на лікуванні.

 

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