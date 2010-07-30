Новий закон про судоустрій обмежить доступ українців до суду

У зв`язку з набиранням чинності новим законом «Про судовий устрій і статус суддів» доступ рядових українців до судів може бути обмежено.

Як повідомили УНІАН у юридичній фірмі «Ілляшем і Партнери», таку думку висловив юрист компанії Максим КОПЕЙЧИКОВ в ефірі програми «Про головне» на УТ-1.

Зокрема, згідно із законом, громадянам обмежили можливість оскаржити незаконні, на їх думку, судові рішення у Верховному Суді. Відтепер скорочено перелік підстав для перегляду Верховним Судом рішень вищих спеціалізованих судів (господарського, адміністративного, а надалі – цивільного і кримінального), акцентував адвокат.

«По-друге, вищий суд, рішення якого оскаржується, по суті, самостійно вирішує, чи направити скаргу до Верховного Суду. По-третє, знайшовши істотні порушення норм матеріального права, Верховний Суд не може ухвалити нове рішення. У його компетенції лише направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції», - відзначив юрист.

За словами М.КОПЕЙЧИКОВА, навряд чи Верховний Суд, якого позбавлено можливості здійснювати касацію і який втратив значну частину своїх повноважень, «зможе виконувати ті функції, які на нього покладені Конституцією України».

Також законом вносяться істотні зміни до процесуальних кодексів щодо термінів оскарження, порядку ведення судового процесу, подачі і змісту позовів. Таким чином, без допомоги адвоката більшість громадян за нових правових реалій обійтися не зможе, підкреслив М.КОПЕЙЧИКОВ.

Водночас юрист відзначив, що прорахувати сьогодні всі ризики, пов`язані з дією цього закону, складно. «Ще невідомо, чи запрацює закон в тому вигляді, в якому його прийнято», – констатував він.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон України «Про судовий устрій і статус суддів», прийнятий парламентом 7 липня.

Закон визначає правові принципи організації судової влади і здійснення правосуддя в Україні.

Крім того, законом передбачене створення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який діятиме як суд касаційної інстанції. Таким чином ліквідується інститут подвійної касації і забезпечується єдиний підхід до розгляду справ у касаційному порядку.

Закон також вводить прозору процедуру призначення судді на посаду вперше. Він передбачає вдосконалення і оптимізацію процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Законом про судовий устрій встановлюється порядок, відповідно до якого кожний суд загальної юрисдикції є окремим розпорядником бюджетних коштів, що зробить неможливим втручання в його діяльність при виділенні бюджетних коштів та їх використанні.