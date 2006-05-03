У Черновецького ”поки сум на душі”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмовився сьогодні оглядати Подільсько-Воскресенський міст, оскільки вважає авантюрою попередньої столичної влади початок його будівництва без попереднього узгодження з власниками Русанівських дач.

Як передає кореспондент УНІАН, цю позицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив сьогодні на початку виїзної наради, на якій було заплановано ознайомлення з ходом будівництва нового мостового переходу через Дніпро.

Водночас мер Києва доручив підготувати судові позови щодо примусового відселення власників дач.

Провівши нараду зі своїми заступниками на під’їзді до території будівництва, журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив: “По-перше, я хочу, щоб моя думка була доведена до населення, що міст цей потрібний. По-друге, що будівництво його було авантюрою без узгодження з власниками дач і мені це не подобається”.

"Доручення я дав. А далі як тільки ми вирішимо питання з власниками, чи розглянемо інший варіант, тоді я поїду на “будівництво століття”, тому що поки мені там нічого робити. Поки в мене сум на душі, бо це питання не підготовлено”, - додав він.

На переконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, цей міст потрібен, оскільки значно покращить ситуацію з пересування мешканців з одного берега на інший, але при цьому він зазначив, що хоче дізнатися про думку киян з приводу будівництва мостового переходу, а тому попросив всіх бажаючих письмово на його ім’я висловитись з цього питання.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також підкреслив, що йому не подобається порушувати права людей на приватну власність, тобто, на дачі, що стоять на шляху будівництва мостового переходу. Як відомо, власникам будиночків на Русаніських садах, що підлягають знесенню, попередня київська влада запропонувала на вибір близько шести видів компенсації при відселенні – надання квартир, виплати коштів чи відведення нових земельних ділянок тощо. До сьогодні, за інформацією начальника комунальної корпорації "Київавтодор" Володимира ЖУКОВА, досягнуто домовленості з цього питання лише з власниками 18 дачних ділянок з 300. 218 власників взагалі не зустрічались з представниками міської влади.

У зв’язку з цією ситуацією Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав доручення за тиждень знайти компромісні варіанти вирішення цих проблем з мешканцями Русанівських дач, але водночас доручив підготувати судові позові до мешканців, оскільки, згідно з чинним законодавством, можна проводити примусове вилучення земель для суспільних потреб. Тобто, в судовому порядку робиться оцінка майна і надається грошова компенсація.

"Пропозиції повинні бути благородні. Вони повинні бути з урахуванням інтересів цих людей, оскільки це власність. Але є закон, тому будемо користуватися й законом - за тиждень підготувати позови. І ці люди повинні розуміти... Я з ними зустрінусь сам і в присутності телекамер ми пояснимо ситуацію в місті”, - сказав мер столиці. Він пообіцяв, що буде “максимально з ними толерантним та гнучким у прийнятті рішень з урахуванням їхніх потреб”. Але підкреслив при цьому, що розглядатиме це питання з урахуванням думки всієї громадськості міста і законів України.

Водночас Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив бажання також ознайомитись з варіантом продовження будівництва Подільсько-Воскресенського мосту без знесення дачних ділянок і доручив протягом цього ж тижня підготувати відповідні матеріали. “Хай вони доживають на Русанівських садах, ми їх обійдемо іншим шляхом, скільки б це нам не коштувало, але вони залишаться ні з чим. Оце і вся моя позиція”, - зазначив він.

Крім цього, мер повідомив, що готовий навіть залучити додаткові кошти та будівельні компанії на будівництво мостового переходу, щоб скоріше його завершити.

“Як тільки ми вирішимо всі процедурні питання, ми можемо освоїти кошти не до 2008 р, а раніше. Я в цьому переконаний. І не на одну компанію покластися, а на багато. В Києві зараз є кошти для будівництва, і якщо ще потрібно буде, ми їх залучимо”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Згідно з Генеральним планом розвитку міста Києва, Подільський мостовий перехід стане найбільшим серед існуючих 6 мостів через р. Дніпро в столиці України. Він з`єднає прямим транспортним сполученням правобережну частину міста з Трухановим островом і районом лівого берега "Воскресенка", розвантажить інші мости в Києві, забезпечить вихід метрополітену з центральної частини міста на лівобережні райони.

Довжина мостового переходу становитиме 7 км з трьома смугами для руху автотранспорту в кожному напрямку і чотирма станціями метрополітену, які будуть розташовані на трасі мостового переходу. На мостовому переході передбачаються дві транспортні розв`язки: одна на півострові Рибальському і одна - на Трухановому острові.

Спорудження мостового переходу почалося 28 грудня 2003 р.