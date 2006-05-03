Тимошенко і Мороз навели наклеп на Секретаріат?

Офіційного звернення до Секретаріату Президента України від лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та лідера СПУ Олександра МОРОЗА відносно зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО не було. Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента.

“Документального офіційного звернення до Секретаріату не було”, - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства відзначив, що в документальній службі Секретаріату зареєстровано тільки лист лідерів цих двох політичних сил від 11 квітня, де наголошується про важливість створення Коаліції демократичних сил.

“В цьому документі не йдеться про зустріч взагалі”, - підкреслило джерело.

Як повідомляв УНІАН, для обговорення питання про створення Коаліції демократичних сил голова Соціалістичної партії України О.МОРОЗ та лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО у спільному листі запропонували Президенту України В.ЮЩЕНКУ зустрітись не пізніше 5 травня.

Також у листі зазначено, що “спроба організувати таку зустріч через Секретаріат Президента України результату не дала”.

Нагадаємо, сьогодні В.ЮЩЕНКО відбув з дводенним робочим візитом до Литви.