Тимошенко і Мороз навели наклеп на Секретаріат?
Лідери СПУ і БЮТ офіційно не шукали сприяння - джерело
Офіційного звернення до Секретаріату Президента України від лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та лідера СПУ Олександра МОРОЗА відносно зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО не було. Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента.
“Документального офіційного звернення до Секретаріату не було”, - повідомило джерело.
Співрозмовник агентства відзначив, що в документальній службі Секретаріату зареєстровано тільки лист лідерів цих двох політичних сил від 11 квітня, де наголошується про важливість створення Коаліції демократичних сил.
“В цьому документі не йдеться про зустріч взагалі”, - підкреслило джерело.
Як повідомляв УНІАН, для обговорення питання про створення Коаліції демократичних сил голова Соціалістичної партії України О.МОРОЗ та лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО у спільному листі запропонували Президенту України В.ЮЩЕНКУ зустрітись не пізніше 5 травня.
Також у листі зазначено, що “спроба організувати таку зустріч через Секретаріат Президента України результату не дала”.
Нагадаємо, сьогодні В.ЮЩЕНКО відбув з дводенним робочим візитом до Литви.