Влада подала на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо "газу Фірташа"?

У Шевченківському районному суді Києва вже зареєстровано десяток звернень громадян, які бажають виступити третіми особами в розгляді питання щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду стосовно відшкодування коштів «РосУкрЕнерго».

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив народний депутат від фракції БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що 19 липня у Шевченківському районному суді зареєстровано звернення щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу. «Таким чином влада вчергове таємно від суспільства вирішує легалізувати рішення Стокгольмського арбітражу», - сказав він.

Судячи з цього позову, за словами народного депутата, влада не буде захищати державні інтереси в цій справі. Він нагадав, що в Росії був аналогічний випадок, коли Стокгольмський арбітраж визнав, що Росія має виплатити кошти Швейцарській компанії, однак російські суди цього рішення Стокгольмського арбітражу не визнали.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що українські суди мали б піти аналогічним шляхом. Він зауважив, що саме тому партія «Батьківщина» сьогодні звернулася до громадян із закликом подавати заяви до Шевченківського райсуду столиці для їх участі в цій справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійні претензії, а виступають на боці відповідача.

Він також зауважив, що вже у суді зареєстровані такі звернення. «Їх близько десяти, і вони від звичайних громадян. Я переконаний, що суд зобов’язаний залучити всіх тих, хто звернеться із заявою до розгляду цієї справи, оскільки рішенням Стокгольмського арбітражу порушуються права українців», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян України у судовому порядку оскаржувати рішення влади про підняття цін на газ для населення на 50%. Вона повідомила, що 19 липня компанія “Росукренерго АГ” звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року, згідно з яким Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” зобов’язана повернути «Росукренерго» 12,2 млрд. кубометрів газу.

Вона наголосила: “Немає сумніву, що ці гроші держава братиме з кишені кожного громадянина”.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами від 13 липня збільшила на 50% з 1 серпня відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.

За даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, у зв`язку з підвищенням цін на газ тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.