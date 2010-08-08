Януковича просять не чіпати Полтавський військовий інститут

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ відмінити реорганізацію Полтавського військового інституту зв`язку у факультет Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер повідомив вчора журналістам.

За словами А.МАТКОВСЬКОГО, відповідний лист він надіслав керівництву країни і Міноборони.

«У листі я перерахував матеріально-технічну базу інституту, наявні землі та будівлі для підготовки курсантів, а також відзначив високий кадровий потенціал викладачів. Я пропоную створити в Полтаві військовий коледж за принципом Суворовського училища з місцевим фінансуванням», - сказав мер.

Він також сказав, що влада Полтави разом із облдержадміністрацією готова фінансувати створення коледжу.

Довідка УНІАН. У лютому 2010 року Кабінет міністрів видав розпорядження про реорганізацію Полтавського військового інституту зв`язку у факультет засобів зв`язку Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

Полтавське вище військове командне училище зв`язку створене в 1968 році, в 1999 році було реорганізовано у військовий інститут зв`язку.