Бізнесмен запропонував Януковичу «частку»?

Власник Національної резервної корпорації (НРК) Олександр ЛЕБЕДЄВ запропонував Україні викупити у нього блокпакет "Іллюшин фінанс" (ІФК). Про це пише газета "Ведомости".

Бізнесмен, стверджує видання, написав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ листа з пропозицією увійти до капіталу ІФК за 232,5 мільйона доларів (копію листа мають у своєму розпорядженні «Ведомости»). Ціна розраховувалася, виходячи з оцінки ІФК в 900 млн. дол., проведеної Ernst & Young, випливає з листа. О.ЛЕБЕДЄВ пропонує ЯНУКОВИЧУ допомогу у залученні грошей для викупу пакету: «Ми готові виступити інструментом залучення необхідних фінансових ресурсів з міжнародного ринку».

У канцелярії Адміністрації Президента України підтвердили, що одержали лист від О.ЛЕБЕДЄВА 26 липня. Чи читав його В.ЯНУКОВИЧ, з`ясувати не вдалося, відзначає видання.

Джерело в НРК вважає, що придбання акцій ІФК може бути цікавим Україні, адже під час об`єднання російської і української авіаційних галузей, яке готується, уряд України може втратити контроль над АНТК ім. О.К.Антонова (якщо його контрольний пакет буде передано Об`єднаній авіабудівній корпорації, ОАК). А блокпакет ІФК, що є найбільшим замовником «Антонова», дав би українській владі зайвий важіль впливу на компанію.

Водночас аналітик ІФК «Метрополь» Андрій РИЖКОВ вважає, що запропонована О.ЛЕБЕДЄВИМ ціна завищена: виходячи з фінансових показників ІФК, блокпакет у ній може коштувати 95-137,5 млн. дол., а вся компанія — 380-550 млн. дол.

За інформацією видання, пропозиція В.ЯНУКОВИЧУ - не перша спроба О.ЛЕБЕДЄВА вийти з капіталу ІФК. Бізнесмену було обіцяно, що Зовнішекономбанк викупить його частку в ІФК, але цього так і не сталося.

Зараз Зовнішекономбанку належить 20,4 відсотка акцій, 46,3 відсотка акцій ІФК - у російської Об`єднаної авіабудівної корпорації.

Уряд Росії не проти кооперації з українськими партнерами, однак насамперед зацікавлений у розвитку компанії, говорить прес-секретар Володимира ПУТІНА, тому ставлення влади до операції залежатиме від її умов.

"Іллюшин Фінанс" - найбільша російська авіалізингова компанія. Вона була заснована в 1999 році. Основний напрям її діяльності - фінансовий і операційний лізинг сучасних цивільних літаків російського виробництва, а також фінансування експортних поставок.

ІФК займається авіалізингом 11 років. За цей час було профінансовано будівництво двох десятків Іл-96 і Ту-204. Сьогодні портфель замовлень ІФК включає близько 120 літаків Іл-96, Ту-204, Ту-334, SSJ-100, Ан-148. При цьому ІФК є найбільшим замовником українського "Антонова" (будує Ан-148).