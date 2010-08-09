Янукович розказав Тігіпку, що для нього кредит МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч з віце-прем`єр-міністром з питань економіки Сергієм ТІГІПКОМ.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У ході зустрічі глава держави та віце-прем’єр обговорили ситуацію із впровадженням економічних реформ. Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що перший етап реформ, на якому нині перебуває держава, завжди є дуже відповідальним і вирішальним, бо саме на першому етапі формується стратегія, визначаються пріоритети, окреслюються завдання, які слід вирішувати в першу чергу.

Важливе місце, на переконання глави держави, у ході реформ посідає вчасна підготовка та ухвалення відповідних законів. «Тому я хотів би від вас постійно бачити активну позицію – щоб Уряд готував швидко, послідовно, крок за кроком необхідні законопроекти, щоб ми реформували нашу країну», – зазначив Президент. В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що Кабмін має ефективно використати перерву у роботі Верховної Ради з метою підготовки до початку роботи парламенту пакета необхідних законопроектів та проекту бюджету на 2011 рік.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, здійснити реформи в Україні допоможе і кредит, отриманий від Міжнародного валютного фонду. «Те, що ми сьогодні отримали кредит МВФ – це фактично кредит довіри», – наголосив глава держави, наголосивши на важливості ефективного використання отриманих коштів.

У свою чергу віце-прем`єр-міністр з питань економіки відзвітував главі держави про стан виконання бюджету. За його словами, уряд, працюючи над бюджетом 2010-го року, намагався вирішити три основні завдання. «Перше – це консолідація державних фінансів. Тобто ми хотіли зменшити дефіцит бюджету і вийти на нормальний рівень фінансування. Друге питання – нам потрібно було активізувати банківську систему, щоб вона почала кредитувати економіку. Адже від банківської системи дуже багато чого залежить, і дуже погано, коли ринок кредитів для наших підприємств закритий. Третій блок – блок структурних реформ, які ми повинні були розпочати. Це була дерегуляція економіки, приватизація, це податкова реформа», – зазначив С.ТІГІПКО.

«Ми практично на 100% виконали державний бюджет», – наголосив віце-прем’єр. Він зауважив, що друга половина року хоча і буде більш важкою, однак і більш прибутковою для бюджету. «Можна говорити, що на першому етапі ми виграли ситуацію по консолідації бюджету, хоча варто зауважити, що зараз почнеться другий етап, коли нам потрібно повернути реструктуризований ПДВ за 2009 рік, яке накопичив попередній уряд, і з вересня цього року ми повинні також вийти на автоматичне відшкодування ПДВ для прозорих компаній», – зазначив віце-прем`єр-міністр.

Що стосується кредиту МВФ, С.ТІГІПКО підкреслив, що він є дуже важливою підтримкою для практичного впровадження програми реформ: «Фактично ми упродовж двох років матимемо підтримку для реформування економіки. Ми зараз маємо покращення рейтингів держави».

Щодо роботи банківської сфери, віце-прем’єр підкреслив необхідність прийняття кількох законів, зазначивши потребу банківської консолідації.

Під час зустрічі глава держави окремо звернув увагу С.ТІГІПКА на питання формування цін на хліб та хлібобулочні вироби. Президент нагадав про ситуацію, що склалася днями у Черкаській області, коли один із хлібокомбінатів безпідставно підняв ціну на свою продукцію. «Я просив би вас разом із колегами провести відповідну роботу. Ні в якому разі не можна безпідставно піднімати ціни, і ми цього не дозволимо нікому робити», – підкреслив Президент.

С.ТІГІПКО у свою чергу запевнив В.ЯНУКОВИЧА, що нині уряд має можливість контролювати цінову ситуацію. «Аграрний фонд фінансується добре, отже, є можливість компенсувати з бюджету збільшення ціни на зерно (якщо це станеться) для підприємств, що виготовляють хлібобулочну продукцію. Я також вважаю, що на сьогодні ціни піднімати не можна, бо для цього немає підстав», – резюмував віце-прем`єр-міністр.