МінАПК і зернотрейдери знайшли спільну мову

Міністерство аграрної політики України, Аграрний фонд України і міжнародні компанії-зернотрейдери домовилися про спільні дії зі стабілізації ситуації на зерновому ринку країни. Про це повідомив заступник генерального директора Агрофонду Олександр ЛАВРІНЧУК, передає ІМК.

"Представники Міністерства аграрної політики, Агрофонду й компаній-трейдерів провели спільну нараду з проблем розвитку зернового ринку – в Україні і світі. Під час дискусії сторони домовилися взаємодіяти на ринку, а всі можливі дії і плани занести в спеціальний Меморандум ", - сказав О.ЛАВРІНЧУК.

Він також повідомив, що Агрофонд і МінАПК звернулися до зернотрейдерів з пропозицією розглянути можливість закупівлі Агрофондом мільйона тонн зерна за середньозваженою ринковою ціною. "Зернотрейдери пообіцяли понизити на певний період закупівельну активність, щоб на ринок зміг вийти Аграрний фонд. Причому вийти ефективно й результативно".

За словами О.ЛАВРІНЧУКА, за підсумками наради – і це буде відображено в Меморандумі – зернотрейдери підтримали можливість запровадження в Україні квот на експорт зерна. Водночас вони просять державу не перешкоджати вивезенню вже законтрактованих партій, які або вже відвантажені, або чекають вантаження в портах.

"На думку керівництва МінАПК та Агрофонду ситуація на сьогодні контрольована і дає можливість говорити про ринкову стабілізацію", – зазначив О.ЛАВРІНЧУК.