Янукович відправив Герман розбиратися зі смертями п’ятьох дітей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ занепокоєний трагічним випадком загибелі дітей в інтернаті у Ніжині та доручив вжити заходів для з’ясування ситуації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“Президент занепокоєний ситуацією, що склалася в інтернаті у Ніжині, де померло п’ятеро дітей унаслідок невідомої інфекції. Глава держави поставив завдання негайно з’ясувати ситуацію”, - сказала вона.

Як також повідомила Г.ГЕРМАН, за цими рішеннями готується відповідне доручення Президента України до низки державних органів, зокрема, до Генеральної прокуратури та Міністерства охорони здоров’я.

“Я виїжджаю завтра до Ніжина, де буду особисто розбиратися у ситуації, що сталася, та інформувати Президента”, - повідомила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті (Чернігівська область), де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня зареєстровано смерть п`ятьох дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Усі померлі віком від 10 до 19 років.

Крім того, на ранок 12 серпня в реанімації Ніжинської міської лікарні перебувають 4 дитини. За даними лікарів, стан хворих - тяжкий.