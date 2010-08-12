У ПР зрозуміли, що Тимошенко «провокує безпорядки в країні»

В Партії регіонів вважають, що Блок Юлії Тимошенко, закликаючи населення до масового спротиву підвищенню цін на газ, провокує руйнацію економіки країни.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві першого заступника Партії регіонів Володимира РИБАКА щодо «закликів громадян підтримати акції БЮТ, спрямовані на недопущення підвищення ціни на газ для населення».

«ТИМОШЕНКО провокує безпорядки в країні і налаштовує людей на зіткнення у той час, коли Україна платить за її руйнації в економіці. Коли влада робить усе, щоб захистити соціально незахищених. Людям треба допомогти швидко оформити субсидії, скористатися допомогою держави, вийти без втрат з кризи, яку країна мусить подолати. Потрібна конструктивна позиція політиків», - наголосив В.РИБАК.

Він упевнений, що «треба спільними зусиллями підтримати реформи і зміни в країні, які забезпечать успіх та захистять людей»

«ТИМОШЕНКО ж робить все навпаки. Їй потрібні протести, збурення, тривога, невдоволення. Вона використовує людей для помсти за свою поразку», - заявив перший заступник голови Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Блок Юлії Тимошенко закликав громадян підтримати акції цієї політичної сили, спрямовані на недопущення підвищення ціни на газ для населення.

Зокрема, БЮТ закликає громадян звертатися до суду з питання повернення газу компанії “РосУкрЕнерго”. За даними БЮТ, “рішення Стокгольмського суду щодо відшкодування Україною компанії “РосУкрЕнерго” 12,1 млрд. кубометрів газу або 5,4 млрд. доларів не може вступити в силу без його підтвердження вітчизняним судом. Але, враховуючи нинішній стан судової системи держави, складно сподіватися на правосудне рішення. Закликаємо Вас відстояти свої права та звернутися в якості третьої особи до Шевченківського районного суду міста Києва, який розглядає дане питання”.