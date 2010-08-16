Нардеп підозрює, що міліція приховує вбивство журналіста

Народний депутат Володимир АР’ЄВ вважає, що МВС може приховувати інформацію про вбивство головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі.

«Головний редактор газети «Новий стиль» зник 11 серпня. Перший варіант - коли порушується справа по факту зникнення, застосовується менше оперативних заходів, ніж коли порушується справа по факту вбивства… З іншого боку, я не вважаю, що сьогодні в МВС працюють люди професійні і з високим рівнем IQ. Газета «Новий стиль» дуже сильно критикувала саме правоохоронні органи. Другий варіант – напевне, в силових структурах щось знають і тому порушили справу по такій статті (вбивство), але мені це достеменно не відомо» - сказав В.АР’ЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав із дому з невідомим чоловіком на автомобілі "БМВ" сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею "навмисне вбивство" за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета "Новий стиль" займається розслідуваннями на правову тематику.