Регіонали реєструють свої осередки заднім числом?

Районні управління юстиції в Херсонській області фальсифікують документи, які стосуються дат реєстрації осередків Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Херсоні заявив народний депутат, голова обласної організації БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО.

Ю.ОДАРЧЕНКО повідомив, що вже звернувся до прокурора області Костянтина СВІДЕНКА із депутатським зверненням стосовно дій посадових осіб Голопристанського районного управління юстиції, яке, як вказано в зверненні, вчинило «підлог документів з метою реєстрації структурних утворень політичних партій «заднім числом» для надання права участі в місцевих виборах за нині діючим законом».

За словами народного депутата, вказане управління юстиції підробило дані про реєстрацію Голопристанського районного осередку Партії регіонів, зареєстрували його 2001 роком. Ю.ОДАРЧЕНКО стверджує, що у червні поточного року у відповіді Головного управління юстиції в Херсонській області на його звернення даних про реєстрацію вказаного осередку ПР не було.

Ю.ОДАРЧЕНКО заявив, що аналогічно вчиняють також посадовці інших районних управлінь юстиції, зокрема, Цюрупинського та Скадовського.

«Дивно, що керманичі Партії регіонів, які більше 5 років були при владі, не знайшли часу і бажання зареєструвати партійні осередки у відповідності з вимогами закону», - сказав депутат.

Ю.ОДАРЧЕНКО планує звертатися до органів прокуратури і судів стосовно всіх виявлених випадків фальсифікації документів.

Також він повідомив, що звернувся до Херсонського окружного адміністративного суду з приводу скасування Великоолександрівським районним управлінням юстиції реєстрації місцевої районної організації всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

«Вони (управління юстиції – УНІАН) з подачі податкової інспекції абсолютно незаконно скасували реєстрацію партійної організації. Я, як народний депутат, звернувся до міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА і повідомив про незаконні дії його підлеглих» - заявив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням парламенту, місцеві вибори відбудуться в Україні 31 жовтня поточного року.

Новий закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів" набув чинності 31 липня. Згідно із законом, місцева організація партії має право висувати своїх кандидатів у депутати місцевих рад лише в тому випадку, якщо вона зареєстрована за 365 днів до виборів.