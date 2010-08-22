Запорізький суд заборонив «Свободі» проводити будь-які акції

У суботу Запорізький окружний адміністративний суд заборонив місцевій «Свободі» проводити будь-які акції на День Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», іншим рішенням вищеназваний суд заборонив пікетувати Запорізьку обласну раду на підтримку підприємців авторинку на Оріхівському шосе.

«У Запоріжжі було реалізовано вже класичну схема заборони проведення акцій «Свободи». Кишенька владі партія чи організація подає заявку на той самий час і місце, що й «Свобода». Влада подає до суду. А суд штампує незаконне рішення», - зазначається у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 20 серпня Запорізький окружний адміністративний суд «заборонив «Свободі» проведення автопробігу на честь загиблих земляків від підриву ДніпроГЕСу 18 серпня 1941 року 157-м полком НКВС».

«21 серпня ця рейдерська схема була задіяна двічі. Спочатку суд заборонив акцію на підтримку підприємців, а згодом без зайвої винахідливості заборонив «Свободі» акції на День Незалежності», - зауважили в прес-службі.

«Свобода» вважає неприпустимим судові обмеження конституційних прав та заявляє, що не відмовиться від святкування святого для кожного українця свята – Дня Незалежності. Запорізька «Свобода» буде 24 серпня 2010 року на вулицях Запоріжжя», наголошується у повідомленні партії.