Королевська каже, що Тігіпко зрадив усіх жінок

Спроба збільшити пенсійний вік для жінок дасть дуже незначний економічний ефект і одночасно створить нові проблеми в соціально-економічному розвитку країни.

Про це УНІАН заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи свій законопроект, в якому пропонується встановити мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на пенсію.

«Українки вже охрестили пропозицію про підвищення пенсійного віку «чорною реформою» віце-прем`єра Сергія ТІГІПКА, який проводив переговори з МВФ і фактично зрадив всіх жінок, – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Це вже не перший провал «псевдореформаторської діяльності» віце-прем`єра».

Вона відзначила, що в нашій країні всі століття з повагою ставилися до жінок, які завжди користувалися особливою шаною в суспільстві. У різні періоди української історії саме завдяки жінкам суспільство виживало: досить пригадати хоча б роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період, коли на плечі жінок впав тягар відновлення народного господарства. «Пропозиція різкого підвищення пенсійного віку – це прояв неповаги до жінок», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На переконання депутата, неправильно починати реформи з погіршення життя людей. «Спроба вирішити проблеми дефіциту Пенсійного фонду окремо вирваним із загального контексту пенсійної реформи способом – фінансово неспроможна. Економічний ефект від нововведення в 2011 році не перевищить 2 млрд. грн., що становить лише 3% від очікуваного дефіциту Пенсійного фонду, – зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Таким чином, збільшення пенсійного віку для жінок дасть дуже незначний економічний ефект і одночасно створить нові проблеми в соціально-економічному розвитку країни. Ці плани потрібно зупинити».

На її думку, підвищення пенсійного віку для жінок викличе додаткові проблеми у сфері зайнятості населення, які матимуть довгострокові негативні наслідки, оскільки жінки, яким буде відстрочена пенсія, займають від 2 до 2,5 млн. робочих місць. «Якщо вони вийдуть на пенсію так, як це визначено чинним законодавством України, на їхні робочі місця прийдуть молоді люди. А в результаті збільшення пенсійного віку в країні збільшиться безробіття, особливо серед молодих фахівців, що призведе до активної трудової міграції і погіршить демографічну ситуацію в Україні», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. Ще одним наслідком стане істотне зростання безробіття серед жінок, яким за 50 років. «Вже зараз знайти гідну роботу в такому віці – проблема. А у разі підвищення пенсійного віку ця проблема стане нерозв`язною. Невже жінки заслуговують такої несправедливості?», - питає депутат.

Голова парламентського Комітету вважає, що пенсійна реформа має починатися з накопичувального пенсійного страхування, встановлення справедливої системи нарахування пенсій, а також – зменшення персональних пенсій чиновників.

Як повідомляв УНІАН, Україна взяла на себе зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як зазначається в меморандумі української влади МВФ, з метою вирішення структурних проблем у пенсійній системі і скорочення дефіциту Пенсійного фонду керівництво країни зобов`язується у вересні цього року подати до Верховної Ради проект закону, яким, зокрема, передбачатиметься поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік з дефіцитом майже 27 млрд. грн.