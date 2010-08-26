У Москві чекають, що Бойко роз'яснить газові пропозиції Азарова

27 серпня в Москві пройде черговий раунд переговорів міністра палива й енергетики України Юрія БОЙКА з керівництвом «Газпрому».

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

Зокрема, відповідаючи на запитання, яку позицію займає російська сторона щодо пропозиції прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА переглянути газові контракти, С.КУПРІЯНОВ сказав: «Конкретно цю заяву ми ніяк не коментуємо. Завтра у нас в гостях Ю.БОЙКО, можливо, він роз`яснить позицію України з цього приводу. Можливо, після цього ми коментуватимемо».

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. «Ми ставимо за мету переглянути вкрай невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів у необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду відзначив, що насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що його купує Україна у Росії.

За інформацією ЗМІ, в обмін на здешевлення газу Україна готова збільшити закупівлю газу в Росії з 55 до 75 млрд. кубометрів на рік, а також піти на поступки в питанні створення СП з "Газпромом".

20 серпня в Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» 6 серпня цього року переказала ВАТ «Газпром» близько 780 млн. дол. США за імпортований у липні природний газ. Ціна природного газу для компанії в третьому кварталі цього року становить близько 248 дол. за тис. куб. м.

Україна до сьогодні вчасно і в повному обсягу розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.