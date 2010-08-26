Литвин нарешті побачив в Україні стабільність і визначеність

Україна здолала зону турбулентності, сьогодні є стабільність і визначеність, що дозволяє планувати внутрішню і зовнішню політику на перспективу.

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з міністром закордонних справ Сирійської Арабської Республіки Валідом АЛЬ-МУАЛЛІМОМ, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН акцентуючи увагу “на традиційно дружньому характері відносин, які пов´язують обидві країни”, висловив переконання, що інтенсифікація двосторонніх відносин позитивно вплине на подальші взаємини між народами.

Він наголосив на необхідності поглиблення відносин країн на міжпарламентському рівні. При цьому він нагадав, що останній візит голови Народних зборів (парламенту) Сирії Махмуда АЛЬ-АБРАША в Україну був у 2007 році. В.ЛИТВИН запросив керівника сирійського парламенту відвідати Україну.

Міністр закордонних справ Сирійської Арабської Республіки зазначив, що наміри змінити рівень взаємин потребуватимуть підтримки з боку парламентів обох країн. Він запевнив, що у Президента Сирії «є вся політична воля, щоб надалі підтримувати і розвивати стосунки із Україною», і повідомив, що протягом 2008 року рівень товарообороту між Україною і Сирією перевищив 1 млрд. дол. За його словами, «найближчим часом є наміри подвоїти цю цифру».

В.АЛЬ-МУАЛЛІМ вважає одним з важливих аспектів співпраці розбудову не лише двосторонніх відносин, а й перетворення їх на багатосторонні.

«Україна - це своєрідне вікно до Білорусі та країн Балтії, - сказав він. – У свою чергу, Сирія є вікном до країн арабського світу та країн Перської затоки».

На його переконання, одним із пріоритетних напрямків співробітництва стало б започаткування морського судноплавного маршруту, який би поєднав порт Латакію з Одесою, а також використання потужної розбудови мережі залізничних доріг України.

В.ЛИТВИН нагадав, що Верховна Рада у листопаді 2009 року ратифікувала Договір між Україною та Сирією про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах, та висловив сподівання на те, що сирійська сторона прискорить ратифікацію цього договору зі свого боку.

Також, на його переконання, необхідно якнайшвидше розглянути двосторонню Консульську конвенцію. «Зростають і збільшуються людські контакти, а у зв´язку з тим - необхідність врегульовувати проблеми, які можуть виникати у цій сфері», - сказав він.

В.Аль-МУАЛЛІМ передав В.ЛИТВИНУ запрошення від імені голови Народних зборів відвідати Сирію.