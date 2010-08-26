Герман розказала Януковичу про вузи, що готують «і дипломатів, і перукарів»

Заступник глави Адміністрації Президента України, секретар громадської гуманітарної ради Ганна ГЕРМАН вважає, що деякі низькоякісні університети, які готують одночасно «і дипломатів, і перукарів», не повинні мати фінансової підтримки з державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила під час засідання громадської гуманітарної ради, яке проходить зараз у Києві.

Вона висловила думку, що в Україні сьогодні існують деякі вищі навчальні заклади, які підтримуються державою, але через свою низьку якість дискредитують систему вітчизняної вищої освіти.

«Тому я пропоную, щоб наша гуманітарна рада взяла під свій контроль використання бюджетних коштів для вищих навчальних закладів», - заявила вона.

За словами Г.ГЕРМАН, у неї викликає нерозуміння ситуація, коли деякі університети, які готують одночасно «і дипломатів, і перукарів», чомусь мають окрему статтю фінансування з державного бюджету. «А всі решта університетів при цьому фінансуються за залишковим принципом», - зауважила політик.

На думку Г.ГЕРМАН, громадська гуманітарна рада повинна взяти під свій контроль формування державного бюджету у частині, що стосується галузі освіти.

«І Ви, пане Президенте, мусите нам у цьому допомогти. Адже це не зробите Ви, в цій державі цього не зробить ніхто. Тому що 19 років гробилося і саме поняття «університет», і росли як гриби низькоякісні вищі навчальні заклади, які абсолютно з девальвували ось це слово – «університет».