Яценюк знає, навіщо Януковичу зміни до Конституції

Лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК виступає категорично проти того, щоб зміни до Конституції вносив парламент 300 голосами народних депутатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Фронту змін”.

«Будь-які зміни до Конституції, на моє переконання, повинні пройти всеукраїнський референдум, перше голосування в парламенті, друге голосування в парламенті й тільки потім - підпис президента України», - так він прокоментував заяву Президента про необхідність повернення до Конституції 1996 року.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні в Україні без жодних змін до Конституції фактично встановлено президентську модель правління: «Президенти 2009-го і 2010-го року діють за однією Конституцію. Проте повноваження і вплив на країну кардинально різні. Конституція та сама, тільки попередній президент був президентом в парламентсько-президентській республіці, а президент сьогоднішній - це вже президент класичної президентської республіки. І без змін до Конституції».

Він зазначив, що зміни до Конституції потрібні В.ЯНУКОВИЧУ, аби розставити всі крапки над «і» в коаліції. «Це для нас із вами і так Конституція уже є фактично президентською. ЯНУКОВИЧ і так всім керує. Тепер Конституція буде не тільки для опозиції президентською, а тепер планується, щоб Конституція була президентською і для коаліції, і для своїх. Щоб було все всім зрозуміло», - сказав політик.

А.ЯЦЕНЮК визнає, що Конституція України потребує змін. Проте, на його переконання, Основний Закон не повинен переписуватися в залежності від того, хто прийшов до влади. Крім того, зміни до Основного Закону мають передусім пройти всеукраїнський референдум. «Кожен громадянин має зрозуміти, що зміна Конституції щось принесе для його життя, в його дім, в його сім’ю. Поясніть, навіщо ви змінюєте Конституцію. А спочатку спробуйте виконувати чинний Основний Закон», - підкреслив лідер «Фронту змін».