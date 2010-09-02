Лавринович запевняє, що скандальний Мерседес із салону так і не виїхав

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що договір купівлі-продажу автомобіля «Мерседес» для Державного підприємства “Інформаційний центр”, що перебуває в управлінні Мін’юсту, розірвано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Автомобіль, який намагалося придбати підприємство, яке здійснює функції по обслуговуванню інформаційних мереж Міністерства юстиції, не виїжджав за межі того салону, де його купували. Пробіг у нього – нуль метрів, кошти за нього не сплачувались, жодної гривні. І після моєї розмови з керівником підприємства був розірваний за згодою обох сторін договір про його купівлю», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр підкреслив, що це підприємство є самостійним суб’єктом господарської діяльності, який не належить до органу влади. «Там немає державних службовців. Є певні технічні засоби, які використовує це підприємство для своєї роботи. Зрозуміло, що вони використовують і автомобільний транспорт, але транспорт такого класу для цього явно не потрібний, тому до моєї поради прислухалися, хоча, звичайно, у мене повноважень регулювати це питання немає. Але до моєї рекомендації прислухалися відразу і реалізували її належним чином», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

17 серпня деякі ЗМІ з посиланням на Міністерство економіки повідомили, що Державне підприємство “Інформаційний центр” придбало автомобіль “Мерседес” вартістю 1,11 млн. грн.

Того ж дня заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН повідомила, що міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ “наполегливо порадив” керівнику ДП “Інформаційний центр”, яке є в управлінні Мін’юсту, відмовитися від придбаного автомобіля “Мерседес”.