Оголосити свою позицію щодо дострокових виборів Ющенко обіцяє на з’їзді НСНУ
11:59, 31 березня 2007Політика
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Президент не сказав, чи підпише він указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє у своїй промові на з’їзді політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" оголосити свою позицію щодо дострокових виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам перед початком з’їзду.
Відповідаючи на запитання, чи буде підписаний указ, він сказав: «Послухайте мій виступ, я не хочу говорити перед з’їздом».
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