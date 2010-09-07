Харківській Батьківщині зареєстрували Авакова

Головне управління юстиції в Харківській області зареєструвало колишнього голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА головою Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника Управління Юлія КОВАЛЕНКО, інформація про зміни у складі керівних органів Харківської організації партії «Батьківщина», в тому числі і про обрання її головою Арсена АВАКОВА, «була взята до відома увечері 6 вересня».

«Всі процедури були здійснені згідно з відповідними законами України», - зазначила Ю.КОВАЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Головне управління юстиції в Харківській області спростувало заяви представників Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» про відмову реєструвати А.АВАКОВА головою обласної парторганізації «Батьківщини». Управління заявило про «відверто недостовірний характер інформації заяв представників «Батьківщини» про нібито навмисне перешкоджання Головним управлінням юстиції у Харківській області у взятті до відома інформації про зміни у складі керівних органів Харківської обласної організації цієї партії».

Напередодні у ВО «Батьківщина» заявили, що посадові особи ГУ юстиції у Харківській області, діючи «з перевищенням службових повноважень, зловживаючи владою та службовим становищем», відмовляються реєструвати нового голову обласної парторганізації ВО «Батьківщина» А.АВАКОВА.

29 червня звітно-виборча конференції Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» обрала своїм лідером А.АВАКОВА.

6 вересня лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її партія фактично позбавлена можливості брати участь у місцевих виборах вже у чотирьох областях. «Ми не будемо брати участь, якщо не буде виправлена ситуація, в Харківській, Київській, Львівській і Луганській областях», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в цих областях відбулася зміна керівників обласних організацій партії, однак органи юстиції не беруть до відома інформацію про зміну керівників.