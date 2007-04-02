Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить політичні консультації з керівництвом Верховної Ради.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, консультації проводяться у рамках ст. 90 Конституції України, згідно з якою рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради приймається главою держави після консультацій з головою ВР, його заступниками та головами депутатських фракцій парламенту.

На початку консультацій Президент констатував: політична криза, у якій сьогодні знаходиться Україна, сформована кризою українського парламенту. На його переконання, в основі такого стану речей – два чинники.

По-перше, сказав В.ЮЩЕНКО, йдеться про неконституційний порядок формування коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів. Президент ще раз нагадав положення ст. 83 Конституції, згідно з якими коаліція депутатських фракцій у ВР формується за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій. Крім того, коаліція формується протягом одного місяця від дня відкриття першого засідання парламенту, що проводиться після чергових чи позачергових виборів.

Таким чином, зазначив Президент, норма Конституції говорить: коаліція формується виключно на фракційній основі, а не на індивідуальному чи груповому членстві, як це відбувається у ВР, особливо останнім часом.

Глава держави також підкреслив, що нині триває вже восьмий місяць від початку роботи Верховної Ради нового скликання – і аж ніяк не 30-й день, передбачений для цієї мети в Основному законі держави. «Таким чином, такий спосіб формування коаліційної більшості у Верховній Раді не є конституційним і робить роботу парламенту нелегітимною», – відзначив В.ЮЩЕНКО. На його погляд, йдеться про здійснення силами, що перемогли на виборах, ревізії перш за все політичних результатів виборів, а по-друге – ревізії волевиявлення громадян, закріпленого в результаті виборів. Відтак відносини більшості та опозиції в сесійному залі «починають носити непримиримий характер», що й формує «основи, витоки парламентської кризи».

Другим чинником, що лежить в основі політичної кризи, Президент назвав поширення з кожним днем практики прийняття законів, які не відповідають Конституції. «У першу чергу це стосується законів, які регулюють діяльність держави і органів влади», – підкреслив він, навівши як приклад закон про Кабінет Міністрів «з надзвичайно сумнівними положеннями відносно вимог Конституції».

«Таким способом по суті в Україні формуються конституційні дисбаланси, втрачаються противаги різних гілок влади, здійснюється повзуча і чітка узурпація влади в одних руках. Кінець-кінцем, ставляться під сумнів демократичні ідеали та демократичні цінності в суспільстві», – переконаний Президент.

Глава держави також наголосив, що говорячи про парламентську кризу, він безумовно не скидає з терезів той факт, що сьогодні українську владу у Верховній Раді представляють полярні політичні сили. Саме тому, на його думку, не всі рішення по раніше досягнутих домовленостях реалізуються, «не всі політичні сили звикли тримати слово і забезпечити виконання того, про що не тільки домовилися усно, а й публічно закріпили».

Президент відзначив, що має на увазі насамперед Універсал національної єдності. «Це є хороший приклад того, як певна частина політичних сил не бажає формувати національні пріоритети, їх відстоювати, за них боротися, іншими словами – йти конструктивною дорогою», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«У даному випадку ми говоримо про те, що досягнення й реалізація конституційних засад діяльності і парламенту, і гілок влади, і політичних сил, безумовно, можливі тільки при спільному погляді на ключові питання національного розвитку», – наголосив Президент, відзначивши, що йдеться як про представників більшості у ВР, так і про опозицію.

«Я фіксую, що такої співпраці сьогодні не існує, що ті домовленості, які досягнуті сьогодні – це пусті слова, за ними не стоїть відповідальність певних політичних сил, які їх підписали. Це серйозно ускладнює політичну ситуацію в країні», – сказав глава держави.

Президент нагадав, що в суботу, 31 березня, він висловив своє бачення врегулювання політичної кризи (на з’їзді НСНУ – УНІАН).

Звертаючись до присутніх політиків, В.ЮЩЕНКО попросив їх висловитися по суті порушеного питання і внести свої пропозиції щодо розв`язання ситуації.

На консультаціях присутні всі запрошені: голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, його заступники та голови депутатських фракцій Адам МАРТИНЮК, Микола ТОМЕНКО, Раїса БОГАТИРЬОВА, Юлія ТИМОШЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Іван БОКИЙ, Петро СИМОНЕНКО.