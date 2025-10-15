В школах бракує вчителів: в МОН назвали, з якими предметами проблеми

У 2024-2025 навчальному році у закладах загальної середньої освіти в Україні найбільше не вистачало вчителів англійської мови, інформатики та математики. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України у відповідь на запит The Page.
Поки дані за новий навчальний рік продовжують збирати, у відомстві надали інформацію за 2024-2025 навчальний рік.
Тож, найбільше у той період бракувало вчителів: англійської мови — 267,94 вакансій; інформатики — 149,08; математики — 130,96; української мови й літератури — 111,96; фізичної культури — 99,53; історії — 72,96; фізики — 68,96.
Зміни в шкільній програмі
Як повідомляв УНІАН, з 2027 року оновлений предмет "Захист України" буде обов'язковим у кожній школі. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що наразі понад 4 тисячі вчителів працюють за оновленою програмою, серед них більше ніж 400 ветеранів передають свій досвід у шкільних та міжшкільних тренінгових центрах осередків "Захисту України".
Він наголосив, що знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір - це вже не просто "додаткова підготовка", це базова навичка сучасної людини.
Міністр додав, що за цей рік до реалізації викладання предмета було залучено десятки команд, відбулося сотні зустрічей, а також рішень, навчальних програм, тренувань та змін до законодавства.