Підписано відповідний указ.

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, керівником Одеської міської військової адміністрації.

Відповідне розпорядження від 15 жовтня з'явилося на сайті президента.

"Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області", - йдеться у документі.

Водночас указом від 15 жовтня Зеленський звільнив Лисака з посади голови Дніпропетровської ОДА. Іншим указом він утворив Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області.

Що цьому прередувало

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня глава держави позбавив міського голову Одеси Геннадія Труханова громадянська України, бо у нього було виявлено наявність російського громадянства.

Водночас, Зеленський подякував голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Лисаку за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання.

